El presidente de Colombia llega a Riad y se reúne con el príncipe heredero de Arabia Saudí

Bogotá, 28 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este martes a Riad para participar en la novena edición del foro económico 'Futuro de las Inversiones' (FII, por sus siglas en inglés), donde se reunió con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, informó Presidencia.