El presidente de Siria se reúne con el responsable de la FIFA y ministros saudíes en Riad

El Cairo, 28 oct (EFE).- El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, se reunió este martes con ministros saudíes y con el máximo responsable de la FIFA, Gianni Infantino, en el marco de su visita oficial a la capital saudí, Riad, para participar en el foro Future Investment Initiative (FII), conocido como 'el Davos del Desierto'.