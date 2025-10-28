El primer ministro chino critica "aranceles desproporcionados" en Asia, con Trump en Japón

"La interferencia externa en esta región ha aumentado, y muchos países enfrentan mayores desafíos debido a aranceles e impuestos externos desproporcionados", dijo Li Qiang al comienzo de una reunión entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), durante la cumbre que el bloque y sus aliados celebran en Kuala Lumpur desde el domingo, cuando Trump participó en el encuentro.

"El unilateralismo y el proteccionismo están afectando gravemente al orden económico y comercial internacional", añadió el primer ministro de China, el principal socio comercial del Sudeste Asiático, territorio de rivalidades geopolíticas entre Pekín y Washington.

Las exportaciones de China al Sudeste Asiático se han disparado a raíz de los aranceles que Trump empezó a anunciar en abril para sus socios comerciales, y en septiembre experimentaron un aumento interanual del 14,7 %, según la Administración General de Aduanas de la potencia asiática.

En este contexto, Trump anunció el domingo, durante su participación en la cumbre de Kuala Lumpur, varios acuerdos en materia comercial con países de la ASEAN.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mandatario estadounidense informó sobre un pacto con Tailandia para "fortalecer la cooperación" en el desarrollo y la expansión de las cadenas de suministro de minerales críticos, y un acuerdo con Camboya que fija los aranceles de Washington al país en el 19 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En paralelo a la cumbre de la ASEAN y sus socios, delegaciones de EE.UU. y China negociaron el sábado y el domingo en la Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur y, tras las conversaciones, el secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, dijo que se construyeron "bases muy sólidas" que confía que garanticen un "encuentro exitoso" entre Trump y Xi en Corea del Sur.