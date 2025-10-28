El primer ministro etíope asegura que su país no quiere la guerra con la vecina Eritrea

"No tenemos intención de entrar en guerra con Eritrea. Esperamos resolver nuestras diferencias mediante el diálogo e invitaremos a nuestros socios internacionales a que nos ayuden a abordar nuestros problemas", declaró Abiy ante la Cámara de Representantes del Pueblo (Cámara baja).

"No perdimos el acceso al mar de la noche a la mañana, ni lo recuperaremos de la noche a la mañana. Sin embargo, nuestra búsqueda de acceso se desarrollará de forma natural", subrayó.

Abiy hizo esos comentarios después de que el pasado septiembre anunciara que Etiopía "corregiría" el "error" cometido durante las últimas tres décadas al perder el acceso al puerto eritreo de Assab, una idea que ha reavivado las tensiones entre ambos vecinos.

"A quienes dicen que Etiopía no merece el Mar Rojo, no les escucharemos", recordó el mandatario ante el Parlamento.

A pesar de las garantías pacifistas y diplomáticas de Abiy para recuperar el acceso al mar Rojo, Eritrea mantiene sus sospechas y considera las ambiciones navales de Etiopía como una amenaza directa a su soberanía.

En julio pasado, el presidente eritreo, Isaias Afwerki, acusó a Etiopía de planear una guerra y de "provocación infantil".

Eritrea también ha culpado a Etiopía de desplegar tropas a lo largo de la frontera en los últimos meses, lo que aumenta la preocupación por un posible conflicto en el Cuerno de África.

Además, el primer ministro acusó este martes a Eritrea de interferir en los asuntos internos de Etiopía, alegando que el régimen de Asmara apoya a grupos de la oposición dentro de Etiopía.

"Nuestro mensaje a nuestros vecinos eritreos es: no traigan armas ilegales a nuestro país (..). Deseamos la paz, no la guerra", zanjó.

El Gobierno etíope ya acusó a Eritrea de estar "preparándose para hacer la guerra" mediante una alianza con rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré (FLPT), con los que luchó en una guerra el Ejecutivo central de 2020 a 2022 en esa región etíope norteña, en una carta oficial fechada el pasado día 2 y dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres

Eritrea se independizó oficialmente de Etiopía el 24 de mayo de 1993, dejando a su vecino sin salida al mar, tras tres décadas de guerra, pero las disputas fronterizas desembocaron en un nuevo conflicto entre 1998 y 2000, que causó decenas de miles de muertos y finalizó con el Acuerdo de Argel, firmado el 12 de diciembre de 2000.

Desde que asumió el poder en 2018, Abiy ha buscado estrechar lazos con su vecino, lo que culminó ese mismo año en un acuerdo de paz que puso fin a casi veinte años de "estado de guerra".

Ese pacto le valió a Abiy el Nobel de la Paz en 2019, permitió restablecer los vuelos directos entre ambas naciones, conexiones telefónicas y la reapertura de sus respectivas embajadas, así como la participación de Eritrea en la guerra de Tigré, donde se alineó con el Gobierno etíope frente a los rebeldes de esa región.