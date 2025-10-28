El Senado de EE.UU. vota a favor de revocar los aranceles impuestos a Brasil

Washington, 28 oct (EFE).- El Senado de Estados Unidos votó este martes a favor de revocar los aranceles impuestos por la Administración del presidente, Donald Trump, a Brasil y la medida pasa a la Cámara de Representantes para su aprobación.