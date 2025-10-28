Expresidente peruano Castillo apoyará candidatura presidencial de uno de sus exministros

Durante la sesión judicial de este martes, Castillo dio a conocer la fórmula presidencial del partido izquierdista que apoyará, después de que desautorizase por no seguir sus instrucciones a los encargados de Todo con el Pueblo, el partido que él ordenó fundar y que no cuenta con inscripción para participar en las elecciones de 2026.

"En abril de 2026, con Roberto Sánchez Palomino a la Presidencia, con la compañera Analí Márquez Huanca a la Primera Vicepresidencia y Brígida Curo Bustincio a la Segunda Vicepresidencia, el 12 de abril de 2026. Juntos por el Perú, Juntos con el Pueblo por el Perú, vamos a recuperar el Gobierno", dijo Castillo en el juicio levantando el puño.

El exmandatario dio estas palabras en el momento de confirmar su identidad, un espacio que suele aprovechar para pedir su libertad, decir que está en prisión de manera injusta y que fue destituido de manera irregular cuando aún era presidente, entre otros reclamos.

Sánchez, que fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante los dieciséis meses del Gobierno de Castillo y fue elegido congresista en los comicios de 2021 con el partido Juntos por el Perú que él mismo lidera, visitó a Castillo en Barbadillo de Lima, la cárcel para expresidentes de Perú, el 19 de octubre, fecha de su cumpleaños.

"Feliz cumpleaños, presidente Pedro Castillo. Hoy acompañé a su familia y seres queridos que llegaron hasta las puertas del penal para expresarle su cariño y apoyo. Tuve la oportunidad de ingresar y saludarlo personalmente: lo encontré firme, sereno y con la fe intacta. A pesar del encierro, su espíritu no se quiebra y su esperanza sigue viva. Mi abrazo solidario, presidente", indicó el parlamentario en sus redes sociales.

Castillo, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de Barbadillo tras su fallido interno de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, denunció a inicios de octubre un "comportamiento desleal" de otro de sus exministros, Nicolás Bustamante, al que designó para conducir su partido Todo con el Pueblo.

En un mensaje publicado en la cuenta oficial en la red social X de Castillo, que administran otras personas, el exgobernante recordó que en febrero de 2024 anunció la creación de Todo con el Pueblo y que, en ese momento, confió Bustamante "la tarea de coordinar e inscribir formalmente la organización, creyendo en su compromiso y lealtad con las causas del pueblo".

"Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esa confianza fue mal correspondida", agregó antes de decir que el exministro ha respondido con "el silencio, la soberbia y la desobediencia" a sus pedidos de que convoque a un congreso nacional estatuario.

Tras acusarlo de atribuirse "un poder que no le corresponde", anunció que le retira "de manera definitiva la confianza" y desautoriza "toda acción, declaración o decisión que realice" en su nombre o de su partido.

El partido Todo con el Pueblo anunció el pasado 19 de agosto que había logrado inscribirse oficialmente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque fuera del plazo para participar en los comicios de 2026.