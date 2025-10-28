Fiscalía de México confirma ordenes de captura contra empresario detenido en EE.UU.

La Fiscalía detalló en un comunicado que dichas órdenes de detención corresponden a los delitos de defraudación fiscal, de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Álvarez Puga, quien estaba prófugo desde 2021 por estar acusado de evasión de impuestos y lavado de dinero en México, se encuentra recluido en las instalaciones migratorias de Miami, Florida (EE.UU.), según trascendió el lunes.

La FGR precisó que desde el 17 de octubre pasado un juez migratorio estadounidense determinó la deportación del empresario, pero sus abogados recurrieron la medida y un juez se pronunciará al respecto el 12 de noviembre próximo.

Respecto a las órdenes de aprehensión, la autoridad mexicana agregó que se solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) "el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener la detención provisional con fines de extradición en este caso".

Además, destacó que también se obtuvo una ficha roja de localización de la Interpol, así como "la detención internacional correspondiente".

Esta mañana, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que está a la espera de la extradición del empresario, sin dar más detalles sobre su detención.

El lunes trascendió la detención de Álvarez Puga, quien quedó "bajo custodia" del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el centro de detención Krome, en el oeste de Miami.

Aunque no se detallaron los motivos de su detención, la estancia en dicho centro implica que las razones son migratorias, por lo que se espera su deportación a México, donde la FGR lo busca desde septiembre de 2021 junto con Gómez Mont.

Ambos están acusados de los delitos de peculado o malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3.000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares), por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra.

La conductora, el empresario y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, estarían involucrados en el uso de empresas fantasma que facilitan a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero, según las autoridades mexicanas, aunque ella se ha declarado "inocente".

El caso ha despertado atención mediática en México debido a la popularidad de Gómez Mont con programas de espectáculos como Ventaneando, de TV Azteca, mientras que en Estados Unidos acaparó titulares cuando apareció en una conferencia de prensa vestida de novia para pedirle matrimonio al quarterback de la NFL Tom Brady en 2008.