Fuerza Armada venezolana intercepta aeronave que ingresó de manera "furtiva" al territorio

Caracas, 28 oct (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela interceptó una aeronave proveniente de las islas del Caribe que ingresó a territorio venezolano de manera "furtiva" y sin autorización, informó este martes el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.