FundéuRAE: "fotograma", mejor que "frame"

No obstante, es habitual encontrar la voz inglesa en los medios de comunicación: “Si queremos ampliar el número de frames, debemos reducir la calidad gráfica del juego”, “Los árbitros que están en la sala del VAR tienen que determinar el frame exacto” o “Si alguna vez has querido pausar un video de YouTube para ver un solo frame, sabrás que no es tan fácil como parece”.

El anglicismo “frame” tiene múltiples sentidos en inglés, pero aparece en textos en español para aludir a las distintas imágenes que se suceden en una película cinematográfica o, en general, en cualquier tipo de vídeo. Tal como se recoge en el diccionario académico, este sentido es el que corresponde en español al término “fotograma”, que es, por tanto, preferible.

Así pues, en los ejemplos iniciales, lo más apropiado habría sido escribir “Si queremos ampliar el número de fotogramas, debemos reducir la calidad gráfica del juego”, “Los árbitros que están en la sala del VAR tienen que determinar el fotograma exacto” y “Si alguna vez has querido pausar un video de YouTube para ver un solo fotograma, sabrás que no es tan fácil como parece”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

