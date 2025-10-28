Gobernador de Darfur denuncia que los paramilitares cometieron "un genocidio" en Al Fasher

"Al Fasher y los pueblos adyacentes sufrieron una masacre y un genocidio por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido", dijo en un discurso televisado Minawi, que también lidera un grupo rebelde que se alineó con el Ejército sudanés después de que las FAR impusieran un asedio en la ciudad en mayo de 2024.

En su alocución, Minawi condenó "el odio y la crueldad" de los paramilitares, que según varias organizaciones de derechos humanos e incluso la ONU han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad durante y tras la captura de Al Fasher, donde se han documentado ejecuciones sumarias contra decenas de civiles.

Además, la ciudad y sus alrededores son escenario de una crisis humanitaria tras más de un año y medio de asedio que ha impedido el acceso de ayuda, por lo que decenas de miles de personas se han visto obligadas a consumir alimento para animales de granja para sobrevivir durante meses.

Pese a la retirada del Ejército de Al Fasher, Minawi advirtió a las FAR que "esto no es el final", ya que "la paz no se concede como regalo, sino que se construye con resistencia y honor".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La paz se logra con honor, no con humillación y desplazando a los habitantes originales para poner a otros", dijo el gobernador de Darfur en referencia a las alrededor de 30.000 personas que huyeron de Al Fasher tras su caída y al ingreso de combatientes y otros grupos afines a los paramilitares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las Fuerzas Conjuntas de Sudán, una alianza del Ejército y grupos armados, acusaron este martes a los paramilitares sudaneses de matar a "más de 2.000 civiles desarmados", la mayoría mujeres y niños, entre este domingo y el lunes durante la captura de Al Fasher, una cifra que no ha podido ser verificada por una fuente independiente.