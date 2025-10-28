Guterres pide un cambio de rumbo ante el fracaso sobre los objetivos de París

A su juicio, es ya "inevitable" que la comunidad internacional no cumplirá con el objetivo fijado en el acuerdo de París en 2015, lo que tendrá "consecuencias devastadoras" para el mundo.

En su última entrevista antes de participar el próximo mes en la cumbre climática de la ONU (COP30) en Brasil, Guterres pide a los líderes que no demoren más la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que se superen los "puntos de inflexión" catastróficos en la Amazonía, el Ártico y los océanos.

"Reconozcamos nuestro fracaso. Lo cierto -señala- es que no hemos logrado evitar un sobrecalentamiento por encima de 1,5 ºC en los próximos años. Y superarlo tiene consecuencias devastadoras. Algunas de estas consecuencias devastadoras son puntos de inflexión, ya sea en la Amazonía, en Groenlandia, en la Antártida occidental o en los arrecifes de coral".

La COP30, que se celebrará en la ciudad brasileña de Belém, debe cambiar de rumbo inmediatamente para acortar el tiempo del sobrecalentamiento y amortiguar su intensidad, como condición previa para evitar los citados puntos de inflexión, subraya Guterres.

"No queremos que la Amazonía se convierta en una sabana. Pero ese es un riesgo real si no cambiamos de rumbo y si no reducimos drásticamente las emisiones lo antes posible", sostiene el secretario general de la ONU.

La COP30 marca el horizonte fijado según el Acuerdo de París para la presentación de nuevos planes nacionales o NDC por parte de los países con el compromiso de aumentar la ambición climática; la fecha límite oficial para presentarlos era el mes de febrero de 2025 pero muchos aún no lo han hecho, incluyendo la UE y la India.

A este respecto, Guterres sostiene que esta "falta de ambición" significa que se incumplirán los principales objetivos de París, al menos "temporalmente".

"De las NDC recibidas hasta ahora, se espera una reducción de emisiones del 10 %. Necesitaríamos un 60 % para mantenernos dentro de los 1,5 grados. Por lo tanto, sobrepasar el objetivo es ahora inevitable", advierte.

Guterres volvió a efectuar un llamamiento a los gobiernos para que aumenten la presencia en sus delegaciones de grupos de la sociedad civil, sobre todo de comunidades indígenas, para contrarrestar la influencia de las grandes multinacionales a través de grupos de presión.

"Todos sabemos lo que quieren los 'lobistas'. Quieren elevar sus beneficios y el precio lo paga la humanidad", denuncia Guterres.