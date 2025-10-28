HRW denuncia la violencia postelectoral en Camerún y pide frenar la represión

"Las tensiones están al máximo tras la controvertida reelección de Paul Biya", advirtió la investigadora principal para África de HRW, Ilaria Allegrozzi.

El Consejo Constitucional del país anunció el lunes que el presidente y candidato a la reelección, Paul Biya, de 92 años, había ganado las elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre con un 53,66 % de los votos.

Su principal rival en la contienda electoral, el exministro y opositor Issa Tchiroma Bakary -que se había proclamado vencedor dos días después de los comicios-, obtuvo un 35,19 %.

Tras el anuncio de los resultados, se registraron nuevas protestas en todo el país. Bakary denunció en Facebook que francotiradores apostados alrededor de su domicilio en Garua (norte), su ciudad natal y bastión político, estaban "disparando a quemarropa contra la gente", y aseguró que al menos dos personas habían muerto.

En la víspera del anuncio oficial, el domingo, cuatro manifestantes murieron y varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en Duala (oeste), la capital económica, durante movilizaciones encabezadas por simpatizantes de la oposición que exigían resultados creíbles.

"Las autoridades camerunesas deben instruir de inmediato a sus fuerzas de seguridad para que no recurran a la violencia contra los manifestantes", afirmó Allegrozzi, quien también reclamó una investigación "rápida e imparcial" sobre el uso excesivo y letal de la fuerza y exigió "llevar ante la justicia a los responsables de las muertes durante este periodo tan delicado".

La organización recordó que no es la primera vez que unas elecciones en Camerún están marcadas por la violencia, ya que los comicios de 2018 desencadenaron una ola de represión política.

Tras aquella votación, las protestas opositoras se extendieron por el país y el Gobierno respondió con "una dura represión", desplegando Policía, Ejército y gendarmería, que recurrieron al uso excesivo de la fuerza.

HRW subrayó que las autoridades camerunesas llevan años reprimiendo a la oposición, los medios de comunicación y las voces críticas, encarcelando a políticos, periodistas y activistas.

"En los meses previos a las elecciones, el espacio político se redujo aún más y las autoridades restringieron severamente la libertad de expresión y de asociación", señaló la ONG.

Desde las elecciones, y especialmente después de que los resultados parciales difundidos por medios locales anticiparan una nueva victoria de Biya, en el poder desde 1982, las protestas se han extendido a varias ciudades, como Yaundé, la capital; Duala; Garua y Marua.

Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, cañones de agua y, en algunos casos, munición real, denunció HRW.

Biya, que gobernará Camerún durante otros siete años, es actualmente el presidente más anciano del mundo y el segundo con más tiempo en el poder, solo por detrás de su homólogo ecuatoguineano, Teodoro Obiang.