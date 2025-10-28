Israel ataca el sur de Gaza tras un presunto ataque de Hamás a sus tropas

"Hamás abrió fuego contra las tropas en Rafah con fuego de francotirador y de artillería antitanque", indicó a EFE la fuente del Ejército israelí, que detalló que sus tropas están respondiendo a ese ataque con artillería en lo que consideran una violación del alto el fuego vigente en Gaza desde el 10 de octubre.

Fuentes locales indicaron a EFE que se ha reportado fuego de artillería desde tanques israelíes, así como bombardeos aéreos, en la zona este de Rafah, sin que se sepa por el momento si ha habido víctimas.

Los ataques se produjeron durante la tarde de este martes, coincidiendo con la reunión de emergencia del Gobierno israelí para estudiar una respuesta a lo que Israel considera una violación del alto el fuego por parte de Hamás, tras entregar anoche restos del cuerpo de un israelí que no se corresponden con rehenes aún en la Franja, sino de un cautivo que fue recuperado de allí a finales de 2023.

Una portavoz del Gobierno israelí advirtió este martes de que el Ejecutivo tomaría medidas tras la entrega errónea por parte de Hamás de los restos mortales de un rehén, los cuales según asegura el Ejército fueron además falsamente enterrados en un hoyo.

La situación que se vive en Gaza este martes se asemeja a la del 19 de octubre, cuando el Ejército israelí mató a 45 personas, según la Sanidad gazatí, en varios ataques a lo largo de la Franja de Gaza tras lo que también calificó de una violación del alto el fuego por unos enfrentamientos en Rafah que acabaron con la vida de dos soldados israelíes, de los que Hamás se desvinculó.

El alto el fuego se puso ese día en riesgo, pero por la noche Israel anunció que volvía a aplicar la tregua y luego varios altos responsables estadounidenses, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, visitaron Israel para asegurar que se mantenía el alto el fuego puesto en marcha bajo los auspicios del presidente, Donald Trump.