Israel dice que los restos entregados por Hamás son de un rehén encontrado hace dos años

"Tras completar el proceso de identificación esta mañana, se descubrió que los restos que fueron devueltos anoche pertenecen al secuestrado Ofir Tzarfati, que fue recuperado de la Franja de Gaza en una operación militar hace aproximadamente dos años. Se entregó un mensaje a su familia", recoge el comunicado del mandatario israelí.

Esto "constituye una clara violación del acuerdo", se indica en la nota, en la que se asegura que mantendrá este martes una reunión con altos cargos de seguridad para decidir qué medidas tomar en respuesta. Según una fuente gubernamental, esta reunión de emergencia se celebrará a las 14.00 hora local (11.00 GMT).

Tzarfati, de 27 años, recibió un disparo y resultó herido cuando le secuestraron del festival de música Nova -donde había ido a celebrar su cumpleaños- durante el ataque múltiple de Hamás el 7 de octubre de 2023. El 27 de noviembre, el Ejército israelí confirmó su muerte y el 1 de diciembre, anunció que había recuperado su cuerpo de Gaza.

El cadáver fue enterrado en Kiryat Ata, una ciudad localizada en el distrito de Haifa.

La familia Tzarfati dijo, en un comunicado, que anoche esperaban "con ilusión y esperanza que otra familia cerrara un círculo agonizante de dos años y trajera a su ser querido a casa para el entierro".

Sin embargo, su familia ha sido de nuevo "engañada" mientras intentaba sanar lo que calificaron de un intento de Hamás de "sabotear el acuerdo".

"Esta mañana nos mostraron un video del hallazgo, ceremonia y entrega de los restos de nuestro amado hijo a la Cruz Roja; una manipulación abominable diseñada para sabotear el acuerdo y abandonar el esfuerzo de traer a casa a todos los rehenes", dijo.

"Es la tercera vez que nos vemos obligados a abrir la tumba de Ofir y volver a enterrar a nuestro hijo. El círculo supuestamente se 'cerró' en diciembre de 2023, pero nunca se cierra del todo", añadió.

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó a los 20 cautivos que quedaban con vida a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos. Además, ha entregado también los cuerpos de 15 rehenes, por lo que quedan 13 en el enclave.

Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, más de 200 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás.