Jamaica alerta de posible desplazamiento de cocodrilos de hábitats naturales por Melissa

"Extremen las precauciones, ya que las fuertes lluvias y las inundaciones pueden provocar que los cocodrilos se vean desplazados de sus hábitats naturales", advirtió en un comunicado la Autoridad Sanitaria Regional del Sudeste (SERHA, por sus siglas en inglés).

Esta advertencia está vigente para los residentes de varios distritos, entre ellos la capital, Kingston, Saint Andrew, Saint Thomas y Saint Catherine.

"El aumento del nivel del agua en ríos, barrancos y pantanos podría hacer que los cocodrilos se desplacen a zonas residenciales en busca de terreno seco. Por lo tanto, se recomienda a los residentes que viven cerca de estas zonas que permanezcan alerta y eviten las aguas de las inundaciones", añadió SERHA.

En este sentido, las autoridades urgieron a los jamaicanos a evitar acercarse a zonas inundadas, barrancos o ríos y mantener a los niños y las mascotas alejados de las aguas de las inundaciones o de las zonas donde se han avistado cocodrilos.

"No intenten capturar ni dañar a ningún cocodrilo que parezca desplazado. Informen inmediatamente de cualquier avistamiento a la NEPA llamando al (876) 754-7540. Asegúrense de que los patios y desagües estén libres de escombros para evitar la acumulación de agua estancada", zanjó la autoridad sanitaria.

El ciclón, el más fuerte en lo que va de la temporada en el Atlántico, tocó tierra en Jamaica alrededor del mediodía (17:00 GMT) con vientos de hasta 295 kilómetros por hora (185 millas), que lo convirtieron en un huracán de categoría 5.

Melissa se encuentra actualmente 15 kilómetros al sur de la Bahía de Montego en Jamaica y se desplaza a unos 13 kilómetros por hora hacia el norte-noreste de la isla.

Melissa entró en Jamaica cerca de la localidad de Black River, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El director principal del Servicio Meteorológico, Evan Thompson, instó a la población civil a extremar las precauciones al salir al exterior.

Al menos nueve personas han muerto hasta el momento a causa de los vientos y lluvias asociados a Melissa en su paso por el Caribe, tres de ellos en Jamaica, otros tres en Haití, dos en Panamá y uno en República Dominicana.