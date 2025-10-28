Jamaica espera el huracán Melissa mientras Cuba se prepara para posibles inundaciones

Según la última alerta del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC), Melissa se encuentra a unos 240 kilómetros al sureste de Kingston, la capital jamaicana, con vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora, y se desplaza a unos cuatro kilómetros por hora hacia el noreste.

El Gobierno de Jamaica informó en la noche del lunes que tres personas murieron y 13 resultaron heridas durante las preparaciones para el impacto del huracán. Además, cerca de 50.000 personas se encuentran sin luz, la mayoría en el extremo occidental de la isla, mientras cada vez más personas acuden a los 881 refugios habilitados por las autoridades.

Evan Thompson-Meadows, director de la oficina de meteorología de Jamaica, pronosticó que "las zonas más afectadas por las lluvias más intensas serán principalmente las del centro y el este". "Estamos hablando de unos 750 milímetros de lluvia. Ni siquiera estoy seguro de que nuestros pluviómetros sean capaces de medir esa cantidad", indicó.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, aseguró que el Gobierno cuenta con un plan multifacético para llevar a cabo una respuesta "rápida y eficaz" ante el inminente impacto de Melissa. "Aunque debemos prepararnos para lo peor, recemos también por lo mejor", deseó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuba prevé que el potente huracán provoque a partir de mañana inundaciones en Santiago y toda la costa sur del tercio oriental de la isla. Está previsto que Melissa se debilite algo al atravesar Jamaica y que luego vuelva a intensificarse antes de tocar territorio cubano en la madrugada del miércoles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los efectos del intenso huracán serán las fuertes marejadas en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, que generarán inundaciones ligeras en zonas bajas de este litoral, además de las intensas precipitaciones previstas en el tercio oriental del país, especialmente peligrosas en zonas montañosas por el riesgo de inundaciones y deslaves.

Por su parte, el Gobierno de Bahamas emitió este lunes una orden formal de evacuación para los residentes de municipios ubicados en el sureste del país caribeño, ante la llegada del huracán, que se prevé que comience a afectar a primera hora del martes y que las condiciones empeoren a lo largo del miércoles.

La isla de La Española, donde cohabitan Haití y República Dominicana, lleva sintiendo los efectos de Melissa desde el 23 de octubre. Más de 2.000 personas en Haití han sido acogidas en escuelas, que sirven como refugios, donde existen necesidades inmediatas de agua potable, saneamiento y asistencia alimentaria.

Al menos tres personas han muerto en Haití y 16 han resultado heridas; 10 casas fueron dañadas y 450 viviendas inundadas durante el paso de Melissa por Haití, en base al último balance comunicado este domingo por la Dirección de Protección Civil (DPC).

En República Dominicana, un millón de personas continúan sin agua potable a raíz de las precipitaciones provocadas por el huracán, que seguirá generando lluvias significativas durante los próximos días. La tormenta ha dejado un muerto y ha sacado de sus hogares a 3.785 personas.

Las Naciones Unidas informaron este lunes sobre la activación de su mecanismo de Acción Anticipatoria ante el próximo impacto del huracán Melissa en Cuba, con el que prevé repartir más de 100 toneladas de arroz y material de emergencia.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) calcula que más de 1,7 millones de personas necesitarían ayuda urgente, al menos unas 720.000 tanto en Jamaica como en Haití y unas 275.000 en Cuba.