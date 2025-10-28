Julio María Sanguinetti advierte que el multilateralismo está "tocando fondo"

Así lo aseguró este martes durante un panel del Encuentro Internacional Alternativas Urgentes para el Multilateralismo que se celebra en Montevideo y en el que, durante dos jornadas, líderes y expertos internacionales debatirán medidas concretas para defender y transformar el sistema multilateral ante los desafíos globales actuales.

Cuestionado sobre la crisis del multilateralismo, quien presidió Uruguay tras la dictadura, entre 1985 y 1990, y nuevamente entre 1995 y 2000, dijo creer que no solo se advierte la caída del derecho internacional en su versión moderna "sino del viejo derecho de gentes", porque "la soberanía de los estados no está respetada".

"Cuando un Estado invade otro, como es el caso de Rusia a Ucrania, estamos ante un fenómeno de una gravedad inusitada", opinó Sanguinetti, en tanto aclaró que Rusia, "pese a su doble cara de país occidental y oriental" fue parte fundamental de la historia de Occidente, por lo que su quiebre de una "norma elemental" como la soberanía es "tremendo".

"La crisis es mucho más profunda que la de multilateralismo. Estamos en la caída del derecho de gentes y, como consecuencia, librados a la veleidosa propiedad de los hombres", insistió el político de 89 años, quien dijo que hoy "los tratados ya no existen, porque se desconocen sustantivamente" y que "lo que ha pasado es que ha habido una mutación de civilización".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"¿Por qué? Porque la riqueza cambió, porque la propiedad cambió, porque la comunicación entre los seres humanos cambió, porque los poderes cambiaron y ya no están tampoco en los estados nacionales y como consecuencia estamos en una fuerte mutación civilizatoria a la cual aún no nos hemos adaptado", añadió al respecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así, según Sanguinetti, hoy "el esfuerzo de paz es un esfuerzo que aparece manejado unilateralmente por el presidente de los Estados Unidos", Donald Trump, cuya iniciativa de recorrer 20 países en su avión "intentando arreglar conflictos", dijo, es "la expresión máxima" de esa crisis.

"Ya no es Estados Unidos siquiera. Estados Unidos funcionó siempre dentro del sistema multilateral, porque, aún con su presidente más poderoso (...) fue reconstructor permanentemente. Entonces, cuando se reduce a la voluntad y al posible éxito de una persona, estamos realmente tocando fondo", subrayó.

En ese sentido, afirmó que quizás este tocar fondo "era necesario para que comenzara de algún modo una reacción" que espera que venga porque "la esperanza está allí".

Sanguinetti disertó en un panel en el que también participaron el exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni y el ex secretario general iberoamericano Enrique Iglesias.