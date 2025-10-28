Kazajistán y Finlandia firman quince acuerdos durante la visita de Stubb

"Uno de los empresarios de nuestra delegación dijo que en Kazajistán las cosas suceden muy rápido, por lo que no podemos ser lentos o burocráticos. Es agradable escuchar esto, ya que nuestros países han tomado la senda del desarrollo activo", sostuvo Stubb durante la reunión con su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev.

Stubb y Tokáyev firmaron un paquete de quince documentos que incluye memorandos de entendimiento para la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear, la cooperación agrícola, forestal e hídrica, el turismo, las observaciones hidrometeorológicas y agrícolas, la edificación de viviendas ecológicas de madera y la cooperación para paliar las consecuencias de vertidos de hidrocarburos, entre otros.

A su vez, el mandatario kazajo señaló que "Finlandia es un socio comercial clave de nuestro país en Europa del norte y la Unión Europea, con un volumen total de inversiones de 500 millones de dólares desde 2005".

Tokáyev indicó que los altos estándares de Finlandia en ramas como la energía renovable, las tecnologías, las innovaciones digitales, la responsabilidad ecológica y la educación son reconocidos a nivel mundial.

El jefe de Estado kazajo llamó a las compañías finlandesas a aprovechar las posibilidades ofrecidas por Astaná para los inversores extranjeros, lo que les abriría las puertas al mercado de Asia Central.

Tras la reunión, los dos presidentes hicieron una declaración conjunta en la que reiteraron su apego al derecho internacional y la Carta de la ONU, incluyendo el respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de todos los Estados.

También llamaron a solucionar los conflictos por medios pacíficos, políticos y diplomáticos y subrayaron la importancia de lograr una paz justa y sólida en Ucrania.

Acordaron ampliar la cooperación económica, comercial y las inversiones en los sectores de la energía, las tecnologías limpias, el control de recursos hídricos y forestales, la construcción, las tecnologías informáticas, la infraestructura, el transporte y la logística.

En particular, se destacó el papel clave de Kazajistán en el desarrollo de la Ruta de Transporte Internacional Trans-Caspio (TITR), que comunica a Europa y Asia, y apoyaron la iniciativa europea Global Gateway, dirigida a apoyar países emergentes y en desarrollo.