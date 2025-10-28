La actividad económica de Panamá crece un 4,24 % entre enero y agosto

Ciudad de Panamá, 28 oct (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) de Panamá acumuló un incremento del 4,24 % en los primeros ocho meses de 2025, con un crecimiento del 1,61 % interanual a agosto pasado impulsado por sectores como el transporte, finanzas y turismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).