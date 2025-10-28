La Bolsa de Londres sube 0,44 % y registra nuevos récords al cierre e intradía

Londres, 28 oct (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un leve 0,44 % y registró un nuevo récord al cierre, por cuarta sesión consecutiva, así como una nueva máxima puntuación intradía, con compañías de telecomunicaciones y del sector bancario como principales beneficiadas.