La bolsa española alcanza su segundo máximo histórico consecutivo, tras subir el 0,54 %

Madrid, 28 oct (EFE).- La bolsa española alcanzó este martes un nuevo máximo histórico al cierre, en 16.087 puntos, el segundo consecutivo, tras subir el 0,54 % por la subida de la banca y de las empresas energéticas, así como por el avance de Wall Street, también en niveles récord.