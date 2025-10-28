La bolsa española alcanza su segundo máximo histórico consecutivo, tras subir el 0,54 %

El índice principal del mercado español, el IBEX 35, ganó 86,8 puntos, ese 0,54 %, hasta 16.087 puntos. En el año acumula una subida del 37,99 %.
La subida se sustentó en los nuevos máximos que también registraba el parqué neoyorquino, que subía cerca del 0,5 % al cierre en Europa, así como en el avance de bancos y energéticas.
El barril de petróleo Brent se negociaba a 64,51 dólares, con una caída del 1,69 %.
De los grandes valores, destacó la subida del 3,42 % de Iberdrola (primer puesto por ganancias del IBEX) tras presentar resultados y anunciar dividendo, en tanto que Banco Santander repuntó el 1,12 % y Repsol el 0,29 %.
En sentido contrario, bajaron Inditex, el 1,14 % (cuarta mayor caída del IBEX); Telefónica, el 0,07 %; y BBVA el 0,06 %.