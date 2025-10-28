La Bolsa española bate su récord histórico de cotización y llega a los 16.054 puntos

En los primeros momentos de cotización, el IBEX registró un alza del 0,32 % y llegó al nuevo récord de 16.054 enteros, según los datos del operador de mercados Six.

Sin embargo, la subida se redujo después al 0,17% y el indicador bajó a 16.028,2 puntos. En el acumulado del año, se revaloriza el 38,2 %.

Dentro del selectivo español, la eléctrica Iberdrola encabeza provisionalmente las ganancias al subir el 2,48 % tras presentar sus cuentas trimestrales. La compañía de infraestructuras Acciona avanza el 1,42 %; y la eléctrica Endesa, el 0,78 %, y Telefónica sube el 0,18 %.

Banco Santander baja el 0,13 %; el gigante textil Inditex, el 0,44 %; la petrolera Repsol, el 0,73 %; y el grupo financiero BBVA, el 0,84 %.

En la jornada previa, el IBEX ya logró máximos históricos de cierre, en los 16.000,2 puntos, tras subir el 0,87 %, gracias al impulso que recibió de la banca, del resto de las plazas de Europa y de Wall Street, que asimismo acabó con récords tras el acuerdo comercial "preliminar" entre Estados Unidos y China.

Pese a la tendencia positiva de Wall Street, en Asia se imponen hoy las ventas después de los máximos de las últimas jornadas; mientras que en Europa el euro sube y se cambia a 1,166 dólares.

Las principales plazas europeas comenzaron la jornada con tendencia mixta: Fráncfort baja el 0,39 %, Milán el 0,22 % y París el 0,20 %; mientras que Londres gana el 0,10 %.

La atención del mercado estará puesta en varias referencias relevantes como las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, además del inicio de la reunión de dos días de la Reserva Federal de EE.UU., cuyas conclusiones se conocerán el miércoles. El mercado espera un recorte de tipos de 25 puntos básicos.

En otros mercados, el Brent, el petróleo de referencia de Europa, desciende el 1,52 %, hasta los 64,63 dólares por barril.