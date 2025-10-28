La cumbre entre Trump y Takaichi empezó tarde porque estaban viendo un partido de Ohtani

"Me disculpo por el retraso en empezar. El presidente Trump y yo estábamos viendo el béisbol en su habitación", dijo al arranque de la reunión Takaichi, mientras los Dodgers de Los Ángeles de Ohtani se enfrentaban a los Azulejos de Toronto en la Serie Mundial.

El propio Trump ha alabado al japonés en el pasado y el día 20 lo calificó como "uno de los mejores lanzadores y bateadores que he visto", durante una visita de cortesía de los campeones de béisbol universitarios a la Casa Blanca.

Este lunes, durante la reunión del estadounidense con el emperador Naruhito de Japón en el arranque de su visita al país asiático, el jefe de Estado nipón agradeció la buena acogida que se da a los jugadores de béisbol japoneses en EE.UU., y expresó su satisfacción por las palabras de adulación del presidente a Ohtani, según recogió el periódico local Asahi.

El partido de hoy entre los Dodgers y los Azulejos, el tercero de la temporada, es clave para allanar el camino hacia la conquista de la Serie Mundial en el béisbol de las Grandes Ligas.

Tras disputar los primeros dos partidos en el Roger Centre de Toronto, los equipos llegaron hoy al Dodger Stadium de Los Ángeles con la serie empatada a una victoria por bando en el Clásico de Otoño que se juega al mejor de siete encuentros.

Poco antes de la cumbre, Ohtani, que es una superestrella tanto en EE.UU. como en Japón, acababa de conectar un jonrón en la tercera entrada.