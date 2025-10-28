La economía dominicana creció 2,2 % en los primeros nueve meses del año

"Pese a las condiciones adversas prevalecientes en el escenario internacional, el producto interno bruto real acumuló un crecimiento de 2,2 % en enero-septiembre 2025, similar al desempeño que exhibiría la región para el cierre del presente año", resaltó el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu.

Los sectores que más contribuyeron a este crecimiento fueron agropecuario (3,9 %), explotación de minas y canteras (3,7 %), servicios financieros (7,4%) y hoteles, bares y restaurantes (3,3 %).

De manera particular, la actividad turística estuvo impulsada por la llegada de 8,6 millones de visitantes en el referido período, un incremento interanual de 2,7%, destacó Vadez Albizu en su discurso con motivo del 78 aniversario del banco emisor.

En tanto, la manufactura local creció 1,7 % y la de zonas francas 1,8 %, apuntó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto a las exportaciones, indicó que ascendieron a 11.600 millones de dólares entre enero y septiembre, un aumento de un 11,7 % interanual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Adicionalmente, los flujos de divisas por turismo totalizaron 8.500 millones de dólares y las remesas 8.900 millones de dólares en el periodo analizado, en el que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó 4,000 millones de dólares, destacándose las inversiones en minería, energía y comunicaciones”.

Se espera, añadió el dirigente del Banco Central, que la economía dominicana "retorne gradualmente a su crecimiento potencial en los próximos trimestres, en la medida en que se disipe la incertidumbre global, se reactive la inversión privada y se incremente el gasto de capital del sector público".

De acuerdo con las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la economía dominicana crecerá este año 3,4 %.