La española Iberdrola gana 5.307 millones de euros hasta septiembre, un 3 % menos

Según informó este martes, el beneficio bruto de explotación (ebitda) fue de 12.438 millones de euros (12.552 millones de dólares), un 6,3 % menos que en el mismo periodo de hace un año; y los ingresos ascendieron a 33.863 millones de euros (39.619 millones de dólares), un 2,3 % más.

En cuanto a las inversiones, en los nueve primeros meses del año aumentaron un 4 %, hasta los 8.964 millones de euros (10.487 millones de dólares), de las que más del 60 % correspondieron al Reino Unido y Estados Unidos, y el 55 % se destinaron al negocio de redes.

Así, la empresa dedicó unos 4.904 millones de euros (5.737 millones de dólares) a inversiones en redes, lo que supone un incremento del 12 % en los nueve primeros meses del año respecto al mismo periodo previo.

Esto permite que la base de redes eléctricas alcance 49.300 millones (57.681 millones de dólares), un 12 % más que en el mismo periodo de un año antes.

La eléctrica española, con actividad también en EE.UU., Brasil, Australia y países africanos y europeos, ha invertido 3.442 millones de euros (4.027 millones de dólares) en el área de generación y clientes.

Por otra parte, ha reducido la deuda neta en 3.200 millones de euros (3.744 millones de dólares), hasta situarse alrededor de los 48.500 millones de euros (56.745 millones de dólares), gracias a la rotación de activos y alianzas.

Con fecha de 31 de julio, Iberdrola anunció la venta de su negocio restante en México por 4.200 millones de dólares a Cox, en una operación donde se incluyen 15 centrales con 2,6 GW de potencia, la actividad comercial y la cartera de proyectos en desarrollo. Este acuerdo está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y a la financiación de la operación.

La empresa señala en una nota que cuenta ya con más de 160.000 millones de euros (187.200 millones de dólares) en activos.