La fiscal general de Colombia no ha amenazado con capturar al expresidente Álvaro Uribe

En redes sociales como Facebook, Instagram, X y TikTok circula una imagen etiquetada con los logotipos del noticiero de la cadena de medios pública RTVC, en la que se le atribuye a la fiscal general de Colombia una frase que supuestamente dijo en contra del exmandatario Álvaro Uribe.

"'Me encargaré de capturar a Álvaro Uribe y a los 3 magistrados del Tribunal de Bogotá e irán a juicio y condena por corrupción y soborno' Así dijo la fiscal general Luz Adriana Camargo (sic)", se lee en la pieza viralizada en redes sociales.

Estos mensajes se difunden días después de que el Tribunal Superior de Bogotá decidiera absolver en segunda instancia a Uribe Vélez del delito de fraude procesal, como ya lo había hecho por el de soborno en actuación penal, al fallar la apelación de su defensa por una condena a 12 años de cárcel que le fue impuesta en agosto pasado.

HECHOS: No existen evidencias de que la fiscal general colombiana haya realizado esta declaración, como lo confirman diferentes búsquedas avanzadas en línea. El contenido que circula en redes sociales suplanta la identidad de RTVC, según confirmó la cadena a través de un comunicado en el que desmintió su veracidad.

En primer lugar, diferentes búsquedas con palabras clave evidencian que ningún medio de comunicación ha replicado esta información ni ha informado sobre declaraciones similares hechas por Camargo, de las que tampoco existen rastros en los archivos de la Agencia EFE.

Dichas palabras contra el exmandatario derechista, de 73 años, tampoco figuran en la página web oficial de la Fiscalía General de la Nación de Colombia ni en su cuenta de X.

Por otra parte, la pieza gráfica que circula en línea no fue publicada por el sistema de medios públicos RTVC, como lo prueba una publicación en la red social X en la que la cadena desmiente diferentes contenidos que difunden información falsa relacionada con la Fiscalía General y la sentencia del Tribunal de Bogotá.

"Personas inescrupulosas están copiando nuestras imágenes de RTVC Noticias y Radio Nacional para difundir información falsa en grupos de Facebook. No caigas en la desinformación", indicó el medio en la publicación, en la cual adjunta la pieza gráfica que falsamente le atribuye a Camargo la frase viralizada.

Aunque el contenido copia la línea gráfica empleada por RTVC Noticias en sus redes sociales, una comparación con publicaciones auténticas revela diferentes inconsistencias, como el espaciado del texto y la presencia de un cintillo con la palabra "Atención", en lugar del nombre de la sección informativa.

En conclusión, es falso que la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, haya amenazado con encarcelar al expresidente Álvaro Uribe y a los magistrados del Tribunal de Bogotá que revocaron su condena. No existen rastros de dicha declaración y la única prueba que aportan los mensajes es una pieza que suplanta la identidad de RTVC Noticias.