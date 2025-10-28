La guerra de mapas electorales dispara la participación anticipada en California

De acuerdo al conteo de Political Data Inc. hasta el mediodía de este martes 4.700.440 electores habían entregado sus votos, lo que equivale al 20 % de las 23.076.355 de boletas electorales enviadas por correo a votantes registrados por la Secretaría de Estado de California para la elección especial.

La mayoría de los votos (52 %) pertenecen a votantes registrados al Partido Demócrata, seguido por el 28 % de miembros del Partido Republicano, y el restante pertenecen a electores registrados como independientes.

La elección especial del próximo martes ha despertado un inusitado entusiasmo entre los electores por la Proposición 50, que busca que se apruebe una redistribución temporal de los mapas electorales con el objetivo de poner la balanza a favor de cinco puestos congresionales de los 52 que tiene California.

El gobernador de California, Gavin Newsom, impulsó la propuesta electoral, que fue puesta en la boleta tras la aprobación de la Legislatura del estado dominada por los demócratas.

La medida respondió directamente a una iniciativa liderada por el presidente Donald Trump, en el estado de Texas, donde los republicanos están empeñados en asegurar al menos cinco escaños adicionales redistribuyendo los distritos electorales, lo que facilitará que ese partido retenga la Cámara Baja en las votaciones de medio término de 2026.

La elección también ha desatado un pulso con el Gobierno del presidente Donald Trump que ha enviado observadores especiales a cinco jurisdicciones bajo el argumento que quiere garantizar la transparencia en las elecciones.

La última elección especial que despertó afluencia entre los votantes de California fue en 2021, cuando los republicanos impulsaron la destitución del gobernador Newsom y perdieron en el intento.