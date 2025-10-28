La hija pequeña de Brigitte Macron: la salud de mi madre se ha degradado por el ciberacoso

"No deseo a nadie en esta vida lo que ella (Brigitte Macron) está padeciendo", dijo la hijastra del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la segunda y última sesión del juicio sobre el ciberacoso a la primera dama de Francia, sobre la que se difundieron bulos de que había nacido hombre.

Auzière, de 41 años, realizó estas declaraciones tras comparecer, a solicitud de uno de los abogados de su madre, para realzar el "prejuicio" psicológico y físico que Brigitte Macron ha sufrido.

En medio de una gran expectación mediática y de público, que llevó a cambiar la sala inicial de la vista a una de mayor capacidad, la hija pequeña de la primera dama francesa aseveró que su progenitora "sufre constantemente" las consecuencias de los bulos que la acusan de haber nacido hombre bajo el nombre de Jean-Michel Trogneux, que es en realidad el hermano de la propia Brigitte Macron.

Auzière, hija del primer matrimonio de la actual primera dama con André-Louis Auzière, citó lo que sufren los nietos de Brigitte Macron, quienes "en la escuela primaria o en la secundaria escuchan que su abuela es un hombre".

"Mi madre ha desarrollado ansiedad en relación a sus nietos por todo lo que escuchan sobre su abuela", profundizó, y agregó que "no puede abstraerse de todos los horrores que se hablan de ella, ni un solo segundo".

La hija de Brigitte Macron, que es abogada de profesión, lamentó que su madre tenga "la obligación de tener el máximo cuidado con su postura, sus gestos, porque su imagen puede ser manipulada al servicio de la mentira".

Los diez acusados, de perfil variopinto, están siendo juzgados por numerosas declaraciones maliciosas e infundios sobre el "género" y la "sexualidad" de Brigitte Macron y podrían ser condenados hasta a dos años de cárcel en caso de ser declarados culpables.

A los inculpados también se les reprocha haber pretendido dar un tinte de pederastia al inicio de la relación entre Brigitte y Emmanuel Macron por la diferencia de edad entre ambos (24 años), ya que se conocieron cuando ella era su profesora en el instituto de secundaria.

El caso de ciberacoso a la primera dama francesa ha cruzado las fronteras del país desde que también lo difundió en 2024 Candace Owens, una 'influencer' afroamericana próxima a Donald Trump que propagó los rumores surgidos en Francia a sus varios millones de seguidores.

De hecho, los Macron han lanzado en Estados Unidos un proceso paralelo contra Owens, a la que han denunciado por "difamación".