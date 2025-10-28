La Liga Árabe condena los "horribles crímenes" cometidos contra civiles en Al Fasher

"La Liga Árabe sigue con profunda preocupación los acontecimientos en Al Fasher tras la decisión de las Fuerzas Armadas (sudaneses) de retirarse de la ciudad", indicó en un comunicado el organismo panárabe.

Hizo referencia a los informes de las Naciones Unidas y los medios de comunicación que circulan sobre "crímenes horribles que se están cometiendo contra civiles atrapados", entre ellos "inocentes e indefensos" como niños y ancianos, añadió.

Asimismo, La Liga exigió el "cese total de las hostilidades" en Al Fasher, ciudad asediada por las FAR durante más de un año y medio, y reiteró "su llamamiento a la protección de los civiles, a que se permita a quienes deseen abandonar la ciudad hacerlo sin impedimentos" y que la ayuda humanitaria llegue a la zona.

Pidió que todos los responsables de cualquier violación sean llevados ante la justicia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las Fuerzas Conjuntas de Sudán, una alianza del Ejército y grupos armados, acusaron a los paramilitares de matar a "más de 2.000 civiles desarmados", la mayoría mujeres y niños, entre este domingo y el lunes durante la toma de Fasher, una cifra que no ha podido ser verificada por una fuente independiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) expresó su horror por los "informes fidedignos de violaciones generalizadas, que incluyen ejecuciones sumarias, ataques a civiles en las rutas de escape, redadas casa por casa y obstáculos que impiden a los civiles ponerse a salvo".

La Liga Árabe concluyó que la "situación actual amenaza la estabilidad de Sudán, su integridad territorial y la paz y la estabilidad regionales", e instó "a coordinar todos los esfuerzos para ejercer presión y poner fin a la violencia sin precedentes".

La guerra en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha causado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.