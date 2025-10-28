La Media Luna Roja denuncia el asesinato de cinco de sus voluntarios en Sudán

Ginebra, 28 oct (EFE).- Cinco voluntarios de la media Luna Roja fueron asesinados durante un ataque cuando estaban de servicio en la ciudad sudanesa de Bara, en el estado de Kordofán Norte, informó este martes la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).