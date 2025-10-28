La Media Luna Roja libia recuperó 18 cadáveres y rescató 90 migrantes en el Mediterráneo

El equipo de Emergencias se desplazó, en la noche del lunes, a las costas del puerto de Surman, donde recuperó los cadáveres, que estaban a bordo de la embarcación, además de atender a los rescatados, según detalló el comunicado de la Media Luna Roja.

Esta mañana, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó en su informe semanal que "un total de 1.273 migrantes fueron devueltos en una semana a Libia" -un país considerado "no seguro" por organizaciones humanitarias-, tras ser interceptadas sus embarcaciones en el Mediterráneo.

La Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) indicó en sus últimos datos publicados que, entre las 58.103 personas que alcanzaron las costas italianas hasta el 26 de octubre desde el norte de África en lo que va de año, 51.425 salieron de Libia y 4.359 salieron de Túnez, mientras que los 2.319 restantes partieron de otros países que la fuente no especificó.

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia entró en un periodo de inestabilidad política que convirtió el país en el principal punto de partida de la ruta del Mediterráneo Central y en lugar de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países de África subsahariana.

