La ONU exige al ELN liberar a cuatro funcionarios secuestrados desde mayo en Colombia

"Urgimos la libertad inmediata, sanos y salvos" de los funcionarios Rodrigo Antonio López, Jesús Antonio Pacheco, Frankie Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, indicó la oficina en X, en un mensaje en el que recordó que la privación de la libertad por grupos armados no estatales "está prohibida por el derecho internacional humanitario (DIH)".

El organismo reiteró al ELN que debe respetar "en todo tiempo y lugar" el derecho internacional de los derechos humanos y el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, que prohíbe la toma de rehenes.

Ayer, la guerrilla difundió un video en el que mostró pruebas de vida de los cuatro funcionarios, acompañado de un comunicado en el que se informó que serán sometidos a un "juicio revolucionario", proceso que carece de validez jurídica.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, condenó los secuestros y se sumó a las exigencias de liberación que ya habían hecho la Fiscalía, la Policía y la Defensoría del Pueblo colombiana.

"No entiendo que hay de revolucionario secuestrar. No entiendo que hay de revolucionario llevar sufrimiento a los hijos e hijas de nuestros policías y funcionarios. No entiendo que de revolucionario tiene evitar que se le lleve paz, salud, educación y trabajo digno a la gente de Arauca", expresó en X el jefe de la cartera de Defensa.

Arauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia y escenario de disputas entre el ELN, disidencias de las FARC y otros grupos ilegales por el control de rutas del narcotráfico y economías ilícitas.