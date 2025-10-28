La ONU pide acceso humanitario inmediato a la población de Al Fasher, en Sudán

En las primeras horas tras la captura de Al Fasher, empezaron a emerger denuncias acompañadas de imágenes sobre supuestos abusos que los miembros de las FAR allí, incluidas ejecuciones sumarias de personas a las que acusan de haber colaborado con el Ejército sudanés.

Las organizaciones humanitarias no tienen certeza sobre el número de personas que hay actualmente en Al Fasher, pero sus planes de ayuda se están esbozando para apoyar a un población de 50.000 a 100.000 individuos.

"Muchos civiles no han podido escapar, sea porque era demasiado peligroso o porque estaban demasiado débiles después del asedio, así que necesitamos acceso humanitario inmediato", declaró en Ginebra una responsable de la representación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Sudán, Jacqueline Parleviet.

Las principales rutas de los que han podido salir los han llevado a localidades cercanas, en particular a Tawile (a unos 60 kilómetros), que alberga a unos 800.000 desplazados internos y donde ACNUR tiene personal trabajando para aportarles ayuda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Los historias que mis colegas en el terreno están escuchando son horrendas, de asesinatos por razones étnicas o políticas, así como de una violencia indiscriminada contra los más vulnerables. Se ha reportado del ajusticiamiento de discapacitados que no podían huir", relató Parleviet.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que también se están recibiendo reportes de otra localidad tomada, esta vez en el estado de Kordofán del Norte y donde podrían haberse seguido patrones similares de violencia.

"Se necesitan pausas humanitarias, así como corredores humanitarios para llegar a la gente", invocó la representante de ACNUR.

Preguntado sobre las denuncias de ejecuciones de civiles, un portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU respondió que este organismo no había podido aún confirmar las cifras por diversos obstáculos a la realización de su trabajo, entre ellos la interrupción de los servicios de internet y de telecomunicaciones en general.