La petrolera argentina YPF pasa a controlar el 100 % de Refinor

En un comunicado difundido este martes, YPF informó que concretó la adquisición de la participación de la firma Hidrocarburos del Norte en Refinor.

'Con esta operación, YPF pasa a controlar el 100 % del paquete accionario de Refinor que continuará operando como parte del Grupo YPF", indicó la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

El valor de la transacción no fue informado.

Según la petrolera, esta operación es "estratégica" para la compañía, ya que le permite asegurar la operación del poliducto que conecta la terminal de despacho de YPF en Montecristo (Córdoba, centro de Argentina) con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí (Tucumán, noroeste), "optimizando la logística de abastecimiento de combustibles en toda la región del noroeste argentino".

Refinor, además, gestiona una red de unas setenta gasolineras distribuidas en las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco.

"A partir de esta adquisición, YPF garantiza la continuidad operativa y el abastecimiento en toda la región. La compañía trabajará, también, para alinear los estándares operativos de Refinor con las mejores prácticas y procesos que promueve YPF en toda su cadena de valor", añadió el comunicado.