La República Dominicana refuerza sus medidas preventivas ante el brote de cólera en Haití

Santo Domingo, 28 oct (EFE).- La República Dominicana está reforzando las medidas preventivas y de protección a la población, especialmente en las zonas fronterizas, frente al brote del cólera en Haití, donde se registraron 17 muertes confirmadas por esta enfermedad desde la segunda semana de septiembre.