La UE logra un acuerdo sobre la pesca en el Báltico en 2026

El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, indicó en un comunicado que el pacto sobre las cantidades máximas de peces de poblaciones específicas que se pueden pescar (TAC) y las cuotas asignadas a los Estados miembros para 2026 se encuentra "en general en línea con el asesoramiento científico proporcionado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM)".

"Los ministros de Pesca de la UE tuvieron en cuenta consideraciones medioambientales y socioeconómicas, con el objetivo de garantizar prácticas pesqueras sostenibles al tiempo que se apoya el medio de vida de quienes se encuentran en la industria pesquera", expuso la institución comunitaria sobre el acuerdo alcanzado en una reunión en Luxemburgo.

Los Veintisiete decidieron incrementar las posibilidades de pesca de la sardineta en un 45 %, en línea con la recomendación del CIEM.

En cuanto al arenque del Báltico central, el TAC se aumentó en un 15 %, y los ministros también aceptaron una veda de desove de tres meses.

Por lo que se refiere al arenque del Golfo de Riga, los Veintisiete pactaron reducir las posibilidades de pesca en un 17 % frente a 2025.

El TAC del arenque del Báltico occidental permanece invariable y no se permite la pesca directa, si bien se mantiene la derogación para la pesca a pequeña escala.

"Para evitar una disminución por debajo de los niveles sostenibles, las capturas de arenque de Botnia se redujeron en un 40 %. Se ha establecido un TAC preliminar hasta el 31 de octubre, que incluye medidas correctivas. El tamaño de la población de arenque de Botnia continúa disminuyendo y ha alcanzado uno de sus niveles más bajos registrados. El Consejo también aprobó la propuesta de la Comisión de una veda de desove de tres meses", expuso la institución que reúne a los Estados miembros.

Los Veintisiete, por otro lado, decidieron incrementar en un 1 % las posibilidades de pesca del salmón en el Golfo de Finlandia y reducirla en un 27 % en la cuenca principal del Báltico.

"Decidieron mantener las medidas de acompañamiento en lo que respecta a la pesca costera de verano en las subdivisiones 29N, 30 y 31, así como la pesca recreativa únicamente de salmón de cría", agregó el Consejo.

Señaló, además, que dado que las poblaciones de bacalao del Báltico occidental y oriental siguen en "muy malas condiciones", se acordó permitir únicamente las capturas accesorias, para contribuir a su recuperación.

"Comparado con 2025, los límites de capturas se han mantenido para el bacalao oriental y del Báltico. Para ayudar a mejorar la situación de estas poblaciones, el Consejo estuvo de acuerdo con la propuesta de la Comisión (Europea) de mantener la prohibición de la pesca recreativa del bacalao en toda el área", expuso la institución comunitaria.

Las posibilidades de pesca de la platija se redujeron un 3 %, mientras que para la faneca de Noruega en el mar del Norte, población compartida entre la UE y el Reino Unido, se acordó mantener el mismo límite de 400 toneladas solo para capturas accesorias.

En la rueda de prensa ofrecida después de que se alcanzara el acuerdo, el ministro danés de Pesca, Jacob Jensen, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, indicó que Suecia no apoyó el acuerdo.