La UE preocupada por la represión violenta de las manifestaciones en Camerún

"La Unión Europea expresa su profunda preocupación por la represión violenta de las manifestaciones que han tenido lugar el 26 y 27 de octubre de 2025, y deplora la muerte por arma de fuego de varios civiles", declaró el portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en un comunicado.

También subrayó "la importancia de garantizar la seguridad e integridad de todos los actores políticos de este proceso".

"La Unión Europea invita a las autoridades camerunesas a identificar a los responsables, a demostrar transparencia y a hacer justicia con el fin de luchar contra el recurso excesivo a la violencia y las violaciones de los derechos humanos", comentó.

También reclamó la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente desde la elección presidencial.

Asimismo, pidió a todas las partes actuar con moderación y abstenerse de "toda acción susceptible de exacerbar las tensiones" y animó a "todos los actores políticos y sociales a entablar rápidamente un diálogo constructivo con el fin de preservar la estabilidad y la cohesión nacional y promover los valores democráticos y los derechos humanos".

Igualmente, el club comunitario recordó que su asociación con Camerún se asienta en el Acuerdo de Samoa, "que promueve los principios de buena gobernanza, democracia, respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho".

En ese sentido, la UE subrayó el "compromiso común con el respeto de las libertades de asociación, de reunión y de expresión, igualmente consagradas por la Constitución de Camerún".

Human Rights Watch denunció este martes que el período postelectoral en Camerún se ha visto empañado por la violencia, con al menos cuatro muertos presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad, decenas de heridos y cientos de detenidos, y pidió a las autoridades que controlen "de inmediato" a sus cuerpos de seguridad.

El Consejo Constitucional del país anunció el lunes que el presidente y candidato a la reelección, Paul Biya, de 92 años, había ganado las elecciones presidenciales del pasado 12 de octubre con un 53,66 % de los votos.

Su principal rival en la contienda electoral, el exministro y opositor Issa Tchiroma Bakary -que se había proclamado vencedor dos días después de los comicios-, obtuvo un 35,19 %.

Tras el anuncio de los resultados, se registraron nuevas protestas en todo el país.

Por otro lado, en la rueda de prensa diaria de la CE hoy el portavoz Anouar El Anouni dijo que la UE ha seguido "de cerca" las elecciones presidenciales en Costa de Marfil y que como los resultados definitivos aún no se conocen, el club comunitario "reafirma la importancia de garantizar que el proceso electoral termine pacíficamente, de acuerdo con las normas internacionales".

El actual jefe de Estado de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, ganó las elecciones presidenciales el pasado sábado, según los resultados provisionales publicados este lunes por la Comisión Electoral Independiente (CEI).