Las expectativas de ingresos a la baja enfrían el clima de consumo en Alemania

Así, el indicador de consumo registró un retroceso de 1,6 puntos, desde los 22,5 puntos negativos revisados del mes anterior, a los 24,1 puntos negativos, según publicó este martes la Sociedad para la Investigación del Consumo (GfK) y la empresa de inteligencia del consumidor NIQ, junto con el Instituto de Decisiones de Mercado de Núremberg (NIM).

"En octubre, la expectativa de ingresos perdió unos 13 puntos y cayó a 2,3 puntos. Es el valor más bajo desde marzo de este año, cuando se registraron -3,1 puntos. Con ello el indicador ha más que perdido sus claras subidas del mes anterior de 11 puntos", declaró Rolf Bürkl, director de clima de consumo del NIM.

Agregó que las tensiones que persisten a nivel geopolítico, las preocupaciones inflacionarias que vuelven a ir en aumento y los temores crecientes por la posible pérdida de puestos de trabajo han hecho desvanecerse la esperanza de una recuperación del clima de consumo a corto plazo.

El repunte de la propensión de comprar, que ganó 2,3 puntos hasta 9,3 puntos negativos - 4,6 puntos por debajo del valor del año anterior- no pudo compensar el claro retroceso del clima de consumo, y refleja una contención debida probablemente a los precios altos de los alimentos y de la energía.

La tendencia descendente de las expectativas económicas de septiembre quedó interrumpida, sin embargo, y tras tres retrocesos consecutivos el indicador subió 2,2 puntos hasta 0,8 puntos, casi al mismo nivel que el año anterior.

No obstante, en los próximos meses no se espera una recuperación en profundidad; la mayoría de los expertos cuentan con que el crecimiento de la economía germana en 2026 llegue en todo caso a un 1 %, tras el estancamiento que se espera este año.

El indicador de consumo fue elaborado entre el 2 y el 13 de octubre a partir de la opinión de unos 2.000 encuestados.