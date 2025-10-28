Laura Vazquez, poeta francesa de origen español, gana el Premio Literario de Diciembre

La novela, premiada por un jurado de diez miembros, entre ellos la escritora Amélie Nothomb, es "la historia de una joven que observa el mundo que la rodea y se da cuenta de que, en el orden social, todos mienten", explicó la propia galardonada.

"Les Forces", publicada a finales de agosto, ya ganó el Premio de Novela Francesa Les Inrockuptibles 2025 y hoy se impuso sobre las otras dos obras finalistas, "Laure" de Kevin Orr y "Remember Fessenheim" de David Dufresne.

Ganadora del Premio Goncourt de Poesía en 2023, Vazquez (Perpiñán, 1986) ha publicado poemarios, una obra de teatro, "Zéro" (2024), y su primera novela, "La semaine perpétuelle" (2021), un relato coral sobre las cicatrices familiares.

El Premio de Diciembre (anteriormente Premio de Noviembre) se creó en 1989, con el apoyo de la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, y está dotado con 15.000 euros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El resto de principales premios literarios franceses, entre los que figuran el Goncourt, Femina, Médicis y Renaudot, se darán a conocer el mes próximo.