Lavrov "sorprendido" por el cambio de postura de Trump sobre un alto el fuego en Ucrania

"Es sorprendente que de repente el presidente Trump de nuevo ha tomado la postura que refleja el deseo febril de los europeos y el régimen (del presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski de recibir una pausa para insuflar armamento a la estructura de Kiev", dijo Lavrov en rueda de prensa en Minsk.

Lavrov, quien en declaraciones el domingo a la prensa húngara ya tachó de "radical" el cambio de la Casa Blanca, expresó este martes confianza en que "prevalezca" la lógica del establecimiento de una "paz duradera".

"Esperamos que el presidente Trump quiera una paz realmente duradera y no la creación de condiciones para continuar la inyección de armas y dinero al régimen de Kiev, para que no abandone sus esfuerzos como instrumento de los europeos en su guerra con la Federación Rusa", señaló.

A su vez, subrayó que su país también necesita garantías para una futura cumbre entre Putin y Trump después de que el segundo cancelara la prevista reunión en Budapest ante la negativa del Kremlin a cesar las hostilidades.

"Nosotros también necesitamos garantías de que el encuentro entre los presidentes tendrá un resultado concreto", dijo después de intervenir en la III Conferencia Internacional de Seguridad Eurasiática.

Lavrov añadió que Moscú "está preparada para ese resultado" y recordó que esa fue su actitud de cara a la cumbre de agosto pasado en Alaska.

Cuando Moscú habla de los "entendimientos" y "principios" en la cumbre de agosto pasado en Alaska, se refiere a que con vistas a esa cumbre Trump no exigió un inmediato alto el fuego, como sí había hecho semanas antes.

No obstante, el jefe de la Casa Blanca ha recuperado ahora la demanda de que tanto rusos como ucranianos cesen los combates como condición para avanzar en las negociaciones de paz.

Durante su gira asiática Trump llamó a Putin a dejar de hacer ensayos con misiles y detener la guerra en Ucrania, exigencia que comparten Kiev y Bruselas.

Después de que Trump aprobara las primeras sanciones antirrusas de su segundo mandato, Putin celebró una reunión especial con el Estado Mayor en la que se informó de los grandes avances del ejército ruso en el frente, que han sido puestos en duda por Ucrania y los blogueros militares.