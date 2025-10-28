Ley contra la extorsión en México es aprobada en la Cámara de Diputados

Con 456 votos a favor, la Cámara baja avaló la propuesta enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución del país.

El dictamen también reforma el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La legislación determina una pena de seis a quince años de prisión, y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) -una referencia económica en pesos- por el delito de extorsión.

Asimismo, define el delito como la acción de "quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico".

El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en la ley "se investigarán y perseguirán de oficio", apuntó la Cámara baja en un comunicado.

Además, indicó que se contemplan agravantes, que pueden incrementar la pena hasta en dos terceras parte, dependiendo del caso.

Por ejemplo, si el delito se comete con violencia, y/o en contra de quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicios públicos o privados.

También se considera agravante si el delito es cometido en contra de personas migrantes, menores de 18 años, en estado de embarazo o mayores de 60 años. O si se utiliza información privada de la víctima o de sus familiares, como datos personales, imágenes, audios, textos o videos, ya sean reales, manipulados o alterados, para coaccionarla.

Por otro lado, la Cámara de Diputados destacó que la denuncia podrá ser interpuesta "sin necesidad de revelar la identidad".

La ley también establece que "los sentenciados por extorsión no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena", salvo en casos excepcionales de colaboración con la justicia.

La legislación, aprobada en lo general, ahora pasará a la discusión en lo particular, y posteriormente, se enviará al Senado.

La iniciativa fue enviada por Sheinbaum el 20 de octubre pasado, con el fin de unificar en todo el país el citado delito.