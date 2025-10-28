Los hermanos Dardenne arremeten contra los EE. UU. y su concepto del cine como mercancía

"Hay que impedir a toda costa que Estados Unidos ponga fin a la categoría de excepción cultural que el cine tiene en Europa. Es su sueño desde hace tiempo y más ahora", analizó Luc Dardenne al término de la proyección de su película, mejor guión en Cannes y que aspira a volver a conseguir la Espiga de Oro de la Seminci ganada en 1996.

Si la cinematografía cambia el rango de "obra de arte" que actualmente tiene en la UE, no se podrían subvencionar las películas, entrarían directamente al mercado de la competencia y podría desaparecer ese cine social que los hermanos belgas Dardenne realizan desde sus orígenes, añadió.

De momento "se podrá seguir haciendo cine social pero debemos estar muy vigilantes para impedir que los Estados Unidos impongan su modelo: eso nos salvará", agregó antes de recordar que en el país norteamericano "hay muchos cineastas independientes que desean que el sistema siga como está ahora mismo en Europa".

La última propuesta de los Dardenne, asiduos de la Seminci desde 1996 cuando ganaron la Espiga de Oro con 'La promesse' ('La promesa') que les puso en el mapa internacional, tiene a la maternidad adolescente como punto de partida a través de la historia de cinco madres solteras residentes en un centro de maternidad en Bélgica.

"Las cinco acaban con algo luminoso, todas se liberan de algo", explicó Luc Dardenne: una de la imagen de la madre que la abandonó y que no quiere hacer lo mismo con su recién nacido, otra de la ilusión primitiva de fundar una familia como su hermana mayor, y otra más del peso de su religión que no ve con buenos ojos a las madres solteras, ha relatado entre otros ejemplos.

Todas las historias son ficticias aunque el guión se ha nutrido de la experiencia que los Dardenne recogieron durante varias visitas a un centro de maternidad en su país donde lo único real, ha terciado el otro hermano, Jean-Pierre Dardenne, fue "el interés, la atención y la paciencia de las educadoras, enfermeras y psicólogas".

"Toda la película es una ficción que nos ha servido para aportar posibilidades a la realidad", insistió respecto a un modelo de cine que la Seminci ha visto casi en una decena de ocasiones con los Dardenne.

En los centros de maternidad, en palabras de Luc como otro de los mensajes del filme, "se enseña a las madres a ser responsables de sus bebés y de sí mismas, a no ignorar al pequeño, a entender que si se da un niño en adopción no tiene que ser vergonzoso".