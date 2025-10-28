Maduro apoya la suspensión de Bolivia de la ALBA ante "agresión" de Paz a "países dignos"

"El ALBA tomó una medida preventiva de salud política y diplomática ante la agresión descarada e injustificada de este señor Paz contra tres países dignos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, cumpliendo órdenes de la embajada 'gringa' (estadounidense), porque él cree que arrastrándose a la embajada 'gringa' va a tener el apoyo del pueblo", señaló.

Recientemente, Paz anticipó que no invitará a su investidura, prevista para el próximo 8 de noviembre, a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, con los que el Gobierno de Luis Arce y antes el de Evo Morales (2006-2019) mantuvieron estrecha relación en las dos últimas décadas.

En una entrevista con EFE, el presidente electo sostuvo que su Gobierno establecerá relaciones internacionales con países que "tengan la democracia como principio".

El mandatario chavista, en su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), señaló que Paz "es un tipo antibolivariano, antisucrista (Antonio José de Sucre), procolonialista y proimperialista".

"Y empezó muy mal, y solamente le digo, revísese, que el que se mete con Venezuela, señor Rodrigo Paz, se seca", advirtió Maduro, quien agregó que los lazos entre su país y Bolivia "son indisolubles".

El viernes, la ALBA consideró como "inaceptables" las declaraciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, por parte del Gobierno "ultraderechista", en referencia a Paz.

La alianza aclaró que la suspensión "no afecta los vínculos permanentes, afectivos y solidarios" con el pueblo boliviano, con el que -aseguró- seguirá "trabajando y acompañando en su desarrollo y bienestar".

El bloque está integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, ahora suspendida.

En respuesta, Paz dijo: "¿Qué puedo decir? ¿Cómo funciona (la) ALBA? No tengo ni idea, no sé si ganamos algo con el ALBA. Me tiene sin cuidado lo que pueda decir el ALBA".

Arce criticó la respuesta de Paz, cuyas palabras tachó de "lamentables", y expresó su "sincera comprensión" a la decisión de la ALBA, a la vez que agradeció "décadas de apoyo para el mejoramiento de la vida de las familias bolivianas en todos los ámbitos: educativos, culturales, de salud, deportes, economía, ciencias".