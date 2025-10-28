María Corina Machado dice a Paz que comienza "una nueva era" para Venezuela y Bolivia

Caracas, 28 oct (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado aseguró este martes al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, que comienza "una nueva era de orden, justicia, prosperidad y libertad en democracia" para ambos países.