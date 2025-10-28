Melissa se debilita tras azotar Jamaica y sigue con rumbo a Cuba en su paso por el Caribe

Melissa tocó tierra este martes en Westmoreland, localidad del suroeste de Jamaica, todavía como huracán categoría 5 -la máxima en la escala Saffir-Simpson- con vientos sostenidos de hasta 295 km/h. El primer ministro de la isla, Andrew Holness, declaró en la tarde de esta jornada al país como "zona catastrófica".

El huracán, que según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) podría provocar “una situación catastrófica” en su paso por el Caribe y que “para Jamaica será sin duda la tormenta del siglo”, dejó a su paso inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras.

Tres personas ya han fallecido en el país debido a las preparaciones previas para la llegada del huracán.

Desmond McKenzie, ministro jamaicano de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres, informó que todavía hay comunidades aisladas y carreteras intransitables en varios municipios y describió la devastación en la ciudad de Saint Elizabeth como "extensa".

Además, informó de que "varias familias" quedaron atrapadas en sus hogares en Black River y los equipos de rescate tienen dificultades para llegar a los residentes afectados debido a las peligrosas condiciones.

Además, los datos proporcionados por la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS, en sus siglas en inglés), dan cuenta que más de 530.000 personas, alrededor del 77 % de sus clientes, se encuentran sin servicio eléctrico en el país.

El paso del huracán Melissa ha dejado también a decenas de turistas varados en la isla, como es el caso de unos setenta argentinos que se mantienen a resguardo en hoteles de Jamaica, según confirmó el embajador de Argentina en ese país, Marcelo Balbi.

El ministro argentino añadió que los visitantes “se encuentran bien”, alojados en establecimientos “seguros, con estructuras sólidas que ya han resistido otros huracanes”.

Asimismo, turistas brasileros han reportado que permanecen resguardados en sus hoteles, como es el caso de la contadora Mariana Caserta, de São Paulo, que está de vacaciones con su familia en un hotel de Ocho Ríos.

"El hotel está completamente cerrado. No podemos movernos por ninguna zona. Nos han ordenado permanecer en nuestras habitaciones y preparar nuestras camas para protegernos", señala la mujer en declaraciones citadas por el diario Globo.

En tanto, el Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) prevé que el huracán Melissa impacte en el extremo este del país como un fenómeno extremadamente peligroso, con vientos superiores a 200 km/h, intensas lluvias de hasta 450 milímetros y marejadas de hasta ocho metros.

Ante la proximidad del ciclón, cerca de 650.000 personas han sido evacuadas o aseguradas en seis provincias, se ha paralizado el transporte y suspendido la actividad docente y se han protegido infraestructuras críticas como centrales eléctricas, cultivos y edificios estatales.

El presidente, Miguel Díaz-Canel, llamó a la población a actuar con precaución para evitar pérdidas de vidas.

Se espera que Melissa toque tierra entre las provincias de Granma y Santiago de Cuba en la madrugada del miércoles.

Hasta ahora, el huracán Melissa, el decimotercer ciclón con nombre de la temporada atlántica 2025 y uno de los de mayor intensidad del año, ha dejado al menos siete muertos en el Caribe: tres en Jamaica previo a su llegada, tres en Haití y uno en República Dominicana.