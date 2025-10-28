México confirma rescate de sobreviviente tras ataque de EE.UU. a cuatro lanchas

“Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, sin ofrecer detalles del lugar de la operación.

Sheinbaum explicó que instruyó a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina a abordar el incidente con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el marco de los mecanismos bilaterales de seguridad.

“Yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y al secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, porque nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan”, afirmó.

Añadió, asimismo, que pidió que el caso sea analizado formalmente con las autoridades estadounidenses.

“Pedí que, en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación”, señaló.

Por último, Sheinbaum dijo que los detalles sobre el incidente y el rescate del sobreviviente serán proporcionados por la Secretaría de Marina.

Este martes, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, informó que el Ejército de aquel país mató a catorce personas tras atacar a cuatro lanchas supuestamente vinculadas con el narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental.

Hegseth aseguró que ocho "narcoterroristas" murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iban a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha.