México llama al diálogo a agricultores en medio de amplios bloqueos por precio del maíz

Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que su Gobierno mantiene abiertas las mesas de diálogo con los productores agrícolas que han protagonizado protestas en distintas regiones del país en exigencia de fijar el precio mínimo del maíz en 7.200 pesos (unos 391 dólares).