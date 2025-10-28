México reforzará seguridad en Michoacán para proteger a productores de cítricos

En una reunión con autoridades locales, celebrada el municipio de Apatzingán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que “por instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum, y con el objetivo de disminuir actos ilícitos contra del sector citrícola en el estado” se acordó aumentar y reforzar las labores de inteligencia en ese estado.

Sobre el homicidio del líder limonero, indicó que continúan las investigaciones y que “no quedará impune”.

A Bernardo Bravo se le conocía por encabezar en los últimos meses manifestaciones ante a las extorsiones del crimen organizado contra el sector limonero, y denunciar que él y sus compañeros estaban "permanentemente secuestrados" por las cuotas que les exigía de su cosecha.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier tipo de acto delictivo a través del número de teléfono 089, una línea “anónima y segura que no expone la identidad de las víctimas ni de quienes aporten información útil para las investigaciones”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la reunión participó, además de Harfuch, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; representantes del sector limonero, así como autoridades de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública estatales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Apatzingán, el sector citrícola sufre extorsiones por Los Viagras y las organizaciones criminales autodenominadas como Los Blancos de Troya, Los Caballeros Templarios y el Cartel de Acahuato.

Michoacán, en el oeste de México, es líder en producción de limón mexicano, con una cosecha anual que ronda las 700.000 toneladas del cítrico, que se obtienen en 67.000 hectáreas de 3.504 productores.