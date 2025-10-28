Milán sube un 0,51 % pendiente de las reuniones de la Fed y el BCE

Roma, 28 oct (EFE).- La bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,51 % hasta los 43.128,53 puntos, con los mercados europeos mixtos y la vista puesta en las reuniones de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y del Banco Central Europeo (BCE) esta semana.