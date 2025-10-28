Miles de personas huyen de aldeas del centro de Sudán tras avance de los paramilitares

Los equipos de campo de la OIM estimaron que "entre 24.075 y 26.575 personas fueron desplazadas de varias localidades" de Kordofán del Norte "debido al aumento de la inseguridad", dijo la agencia de Naciones Unidas en un breve informe de situación.

"Esto incluyó entre 22.500 y 25.000 personas desplazadas de la ciudad de Um Dam Haj Ahmed y 1.575 personas desplazadas de la aldea de Al Kuwaymat", de acuerdo con la nota, que recordó que esto sigue una serie de incidentes de desplazamiento en los municipios de Al Rahad, Bara y Um Rawaba, en el mismo estado de Sudán.

La OIM anticipó "un mayor movimiento hacia la localidad de Omdurmán", en el estado capitalino de Jartum, y hacia el municipio de Al Diwaim, en la región en Nilo Blanco, ambas en manos del Ejército sudanés.

La Red de Médicos de Sudán denunció el lunes que al menos 27 personas murieron en ataques atribuidos a las FAR en Bara, después de que la localidad cayera en manos de los paramilitares.

Según esta ONG, los paramilitares perpetraron "ejecuciones de campo (extrajudiciales), saqueando propiedades y secuestrando ciudadanos desde que tomaron la ciudad, en un intento de sembrar el terror entre la población".

Bara, ciudad estratégica de Kordofán Norte, cayó bajo control de las FAR el pasado sábado después de fuertes enfrentamientos con el Ejército, y el lunes también se hicieron con otra localidad del estado, Um Dam Haj Ahmed, detallaron los paramilitares en un comunicado.

La guerra civil en Sudán, iniciada en abril de 2023, ha provocado decenas de miles de muertes, ha obligado a más de trece millones de personas a huir de sus hogares y ha convertido al país en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, ya que la mitad de la población se enfrenta a una inseguridad alimentaria grave, según la ONU.